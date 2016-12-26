В новогодние праздники автобусы в Екатеринбурге будут ходить по новому графику

НАША публикует расписание движения автобусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

В новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы городских автобусов, сообщили сегодня, 27 декабря, в ЕМУП «МоАП».

Так, 31 декабря автобусы будут ходить до 23.00. 1 января они выйдут на маршруты в 7.30. С 2 по 8 января автобусы будут курсировать в режиме выходного дня.

А вот время отправки последних автобусов на отдаленные маршруты Екатеринбурга:

маршрут № 5 «Восточная» — 21.15, «поселок Калиновский» — 21.42;

маршрут № 9 «Южная» — 21.10, «поселок Шабровский» — 22.00, «ОПХ» — 21.57;

маршрут № 10 «Восточная» — 21.00, «поселок Изоплит» — 21.30;

маршрут № 11 «Южная» — 21.55, «Горный Щит» — 22.37,

«Широкая речка» — 20.11, «Зеленый бор» — 22.05;

маршрут № 17 «Южная» — 22.20, «Опытный завод» — 19.30, «поселок Рудный» — 22.50;

маршрут № 56 «УЗТМ» — 21.30, «Центр Культуры» — 22.00, «станция Березит» — 18:45.

Время отправления первых автобусов на отдаленные маршруты 1 января:

маршрут № 5 «Восточная» — 10.33, «поселок Калиновский» — 11.10;

маршрут № 9 «Южная» — 07.55, «поселок Шабровский» — 08.51; «ОПХ» — 08.48;

маршрут № 10 «Восточная» — 11.50, «поселок Изоплит» — 12.35;

маршрут № 11 «Южная» — 07.45, «Горный Щит» — 08.40,

«Широкая речка» — 13.07, «Зеленый бор» — 17.35;

маршрут № 17 «Южная» — 08.00, «поселок Рудный» — 08.35, «Опытный завод» — 11.08;

маршрут № 56 «УЗТМ» — 08.35, «Центр Культуры» — 07.35,

маршрут № 85 «Радиоколледж» — 08.25, «Институт связи» — 08.35, «поселок Медный» — 09.15;

маршрут № 95 «Радиоколледж» — 10.20, «Институт связи» — 10.30, «озеро Чусовское» — 11.20.

Эти маршруты на один день 1 января отменят:

маршрут № 11м «Южная — Верхнемакарово»;

маршрут № 56-б «УЗТМ — ст. Березит»;

маршрут № 59 «УЗТМ — кл. Окружное».