Знаменитый актер Микки Рурк собирается провести бой на Урале в 2017 году

Боксом Рурк начал заниматься в 12 лет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016
Известный 64-летний актер и боксер Микки Рурк, возможно, проведет бой на Урале. Событие планируется на февраль-март 2017 года. Битва будет проходить в рамках программы, в которой также планируется выступление двукратного олимпийского чемпиона Егора Мехонцева. Об этом заявил менеджер Рурка Вадим Корнилов.
Известно, что сейчас Микки Рурк тренируется каждый день, так как очень хочет подраться в России. Подготовка к возвращению на ринг проходит в Лос-Анджелесе в знаменитом зале Wild Card.
Напомним, что в ноябре 2014 года Рурк вернулся на ринг в возрасте 62 лет. Тогда в бою, который прошел в рамках боксерского вечера в Москве, он нокаутировал 29-летнего американца Эллиота Сеймура.
- Всего актер провел восемь профессиональных боев, среди которых шесть побед (4 нокаутом) и два поединка вничью.
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