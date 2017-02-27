Дорожные службы переименовали Екатеринбург в «Екатеринбруг»

Очевидцы опубликовали в Сети снимки знака с ошибкой в названии уральской столицы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
Дорожные службы переименовали столицу Урала в «Екатеринбруг», допустив ошибку в табличке с названием города, установленной на свердловской трассе. Фото знака с ошибкой 28 февраля опубликовала на своей странице Анна Пудова.
По словам автора снимков, знак с неправильным названием Екатеринбурга установлен на трассе Красноуральск - Верхняя Тура: на табличке указано расстояние до «Екатеринбруга». В комментариях под фотографиями пользователи высмеяли ошибку дорожников и отметили, что это не единственный такой знак – на трассе Тавда - Екатеринбург можно встретить несколько аналогичных ошибок.
- По словам очевидцев, знак стоит уже больше года, но никто не торопится исправлять ошибку.
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