Екатеринбургскому монархисту Бакову не дали возродить Российскую Империю на тихоокеанских островах

Власти республики Кирибати, которой принадлежат острова, отказала Бакову на его первую заявку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
Власти республики Кирибати отказали екатеринбургскому монархисту Антону Бакову в аренде островов в Тихом океане, где Баков хотел возродить Российскую империю. Теперь екатеринбуржец намерен подать заявку снова, сообщает ЕТВ 28 февраля.
Баков хочет арендовать три необитаемых острова в Тихом океане, принадлежащих республике Кирибати. Политик уже получил поддержку местных жителей, а потому не теряет надежд на положительный ответ властей республики на повторную заявку.
Острова Бакову нужны, чтобы возродить империю последних русских царей Романовых. Отказ в аренде островов Баков трактует как следствие политических интриг внутри Кирибати, так как в письме, присланном ему, не указана причина такого решения.
Фото: один из островов республики Кирибати
- По словам Бакова, его поддерживают многие - правящая партия Кирибати, католическая и протестантская церкви. В ближайшее время политик намерен встретиться с мормонами, чтобы заручиться и их поддержкой.
- Антон Баков занимает должность эрцканцлера и имеет титул Светлейший князь в рамках виртуального государства «Российская Империя», которое в 2014 году было преобразовано в «Суверенное Государство Императорский Престол» во главе с наследником Романовых Николаем III.