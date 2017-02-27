Жителя Верхней Туры посадили за переезд без согласования

Он нарушил условия отбывания наказания.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
Геннадия Дьякова из Верхней Туры приговорили к реальному лишению срока за то, что он уклонялся от отбывания наказания.
Еще в 2012 Дьякова осудили за разбой. Он получил 4 года лишения свободы, а затем его свобода ограничивалась на срок в 1 год.
После освобождения он решил не соблюдать режим отбывания наказания в виде ограничения свободы и переезжал без всяких предупреждений.
- Сейчас Дьякову придется отбывать наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.