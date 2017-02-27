Два грузовых авиалайнера доставили в Кольцово 150 тонн цветов

Такой объем хрупкого и ароматного груза обусловлен приближением главного праздника весны – 8 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Составляющие для букетов доставили в ночь с 27 на 28 февраля, сообщает 66.ru. На Урал в предпраздничные дни цветы везут из десятков стран, среди которых Голландия, Эквадор, Италия, Кения, Колумбия. Большая часть ароматного товара – это розы, тюльпаны и астры различных сортов.

Прежде, чем попасть на уральские цветочные прилавки, соцветия проделали долгий путь, длинною почти в месяц. Как, например, прибывшая партия роз из Кении. Только в полете цветы пробыли неделю, не читая времени, затраченного на их доставку с плантаций, упаковку и отправку в аэропорт.

Однако часть доставленных цветов будут сожжены. По данным представителей Россельхознадзора, работающих на территории Кольцово, в некоторых обнаружен паразит – западный калифорнийский трипс. Только на прошлой неделе из-за вредителя было уничтожено 500 цветов роз и гвоздик.