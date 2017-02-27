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Два грузовых авиалайнера доставили в Кольцово 150 тонн цветов

Два грузовых авиалайнера доставили в Кольцово 150 тонн цветов
16+
Фото: http://wallpapers-images.ru
Такой объем хрупкого и ароматного груза обусловлен приближением главного праздника весны – 8 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Составляющие для букетов доставили в ночь с 27 на 28 февраля, сообщает 66.ru. На Урал в предпраздничные дни цветы везут из десятков стран, среди которых Голландия, Эквадор, Италия, Кения, Колумбия. Большая часть ароматного товара – это розы, тюльпаны и астры различных сортов.

Прежде, чем попасть на уральские цветочные прилавки, соцветия проделали долгий путь, длинною почти в месяц. Как, например, прибывшая партия роз из Кении. Только в полете цветы пробыли неделю, не читая времени, затраченного на их доставку с плантаций, упаковку и отправку в аэропорт.

Однако часть доставленных цветов будут сожжены. По данным представителей Россельхознадзора, работающих на территории Кольцово, в некоторых обнаружен паразит – западный калифорнийский трипс. Только на прошлой неделе из-за вредителя было уничтожено 500 цветов роз и гвоздик.

  • Завтра в Кольцово доставят еще 200 тонн цветов. 
  • Последний предпраздничный борт прокатится по посадочной полосе Кольцово 3 марта.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 28.02.2017, 19:06
Тэги: Самолет, Растения, Новости
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