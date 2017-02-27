«Начнем не раньше, чем через год»: строители считают, что метро вряд ли помешает возвести «Храм-на-воде»

Но, чтобы убедиться в этом окончательно, уральские специалисты проведут обширное обследование акватории и дна Городского пруда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Появившиеся на Городском пруду лунки, которые пробурили там в середине февраля, вызвали очередную волну обсуждений по поводу строительства «Храма-на-воде». У некоторых екатеринбуржцев появились опасения, что строительство начнется в самое ближайшее время. Из-за чего 23 февраля около 200 горожан собрались на набережной пруда и «обняли» его, взявшись за руки, чтобы защитить от строительства храма.

Однако, по словам Владимира Пузанкова, генерального директора ООО «Храм Святой Екатерины», которое было создано специально под проект строительства «Храма-на-воде», в ближайший год оно ещё не начнется.

Фото: Группа Компаний PREMIER

– Изыскательские работы на Городском пруду – это предпроектная проработка, так как на сегодняшний день проекта еще не существует. Отрисованы только эскизы, которые предоставили на заседание губернаторского Градсовета, где обсуждался этот вопрос. Ведь для того, чтобы проектировать, надо понимать, можно ли вообще там строить и какой ценой.

При этом Владимир Анатольевич заметил, что обычно вокруг изысканий такого шума не возникает, и отчитываться по этим работам никто, в принципе, не должен. Но так как речь идет об объекте, к которому на текущий момент направлено повышенное внимание общественности, строители максимально перестраховываются.

– Для того, чтобы проводить изыскания, нужно получить все необходимые разрешения, и у нас они все получены. Помимо обязательного согласования, во все ведомства, причастные к вопросу, разосланы дополнительные уведомления.

– А когда конкретно начались эти изыскательские работы, и кто их, собственно, проводит?

– Они начались во второй декаде февраля. Занимаются этим специалисты научно-производственного объединения «Уралгеоэкология», гендиректором которого является кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Скалин. В Екатеринбурге они одни из лучших по изысканиям, особенно, если это связано с водой.

– А в чем заключается их работа? Какие пробы они возьмут

– Между нами согласован план исследований. Согласно этому плану, «Уралгеоэкология» должны достаточно широко исследовать часть акватории, где предполагается размещение храма. Во-первых, на предмет того, возможно ли там строительство, в принципе. Например, если там обнаружится какой-нибудь разлом, где грунты поведут себя неустойчиво, это будет серьезной проблемой для строительства. Во-вторых, близость метро. Конечно, оно находится не так близко, но все равно эту ситуацию необходимо профессионально изучить, а также просчитать возможные экологические последствия. Без всего этого проект просто не пройдет экспертизу. Специалисты исследуют ил, будут брать пробы грунта, проводить исследования на глубине с помощью специальных сканеров.

– В какие сроки они должны провести эти работы?

– На первую фазу изысканий заключен контракт сроком на два месяца. В ходе этой фазы обследуют ряд моментов, в том числе ил и конфигурацию дна.

– То есть через два месяца получите первые результаты исследований?

– Да, и исходя из этого, мы примем решение о дальнейших планах. Либо завершим изыскания, по причине отрицательной экспертной оценки, либо спланируем вторую фазу изысканий. Это уже будут работы на воде.

– А воду эксперты тоже будут изучать?

– И воду они тоже изучат. Этот момент особенно важен не столько для строительства, сколько с точки зрения экологических последствий. Во-первых, нужен прогноз, как изменится вода, а во-вторых, получение данных для последующего мониторинга. Чтобы по окончанию строительства мы могли понять, какие свойства воды должны восстановиться, и убедиться в том, что строительство действительно не навредит пруду.

– А какова вероятность того, что результаты изысканий покажут, что строить в этом месте нельзя?

– Предполагаю, маловероятно. Основная опасность связана с метро, но оно в принципе, достаточно удалено. У меня есть понимание, что вопрос уже глубоко изучен в ходе строительства метро. В этом принимал участие и Анатолий Скалин, который, кстати, преподает в горном университете. Архивные документы говорят о том, что строить можно. Но лично я боюсь давать оценку, дождемся мнения экспертов. Мы заинтересованы провести более углубленные исследования, чтобы снять ряд текущих вопросов, к которым обращено пристальное внимание горожан. Потому что благотворители, Епархия, городская администрация и областное правительство относятся к проекту очень серьезно. Никто не хочет делать что-то на авось.

– Но у некоторых горожан, которые увидели эти лунки, возникли подозрения, что строительство начнется в самое ближайшее время. Владимир Анатольевич, сориентируйте наших читателей о планах на строительство, хотя-бы ориентировочно?

– Сложно ответить однозначно на этот вопрос. Нет самого проекта, не проведены все необходимые положительные экспертизы, только начались изыскания. Думаю, что в ближайший год, мы посвятим время этой работе. Когда речь идет о сложнейшем объекте, необходимо учесть все даже самые мельчайшие детали.