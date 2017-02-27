Египет для туристов могут открыть уже в марте 2017 года

Екатеринбуржцы отнеслись к данной новости без особого интереса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Соглашение между странами позволит восстановить чартерные перевозки туристов. Но на данный момент неизвестно, когда именно они начнутся и в каком объеме будут производиться.

Между тем, екатеринбуржцы отнеслись к новости о возможном возобновлении авиасообщения с Египтом равнодушно. В туристических фирмах города говорят, что лишь единицы из числа постоянных клиентов спрашивают об этом из любопытства.

– Иногда звонят, но телефон не обрывают. Если перелеты в Египет возобновят, то спрос будет. Интерес к этой стране никогда не угасал, – пояснили в «Just Travel». – Египет был любимейшим направлением туристов, особенно в зимний сезон, естественно, про него не забывают. Звонки поступают, но ажиотажа быть не может, страна ведь закрыта для посещения. Отельеры нам говорят, что отели готовы, операторы готовы. Как только официальное разрешение будет, цены на туры появятся в течение недели, как это было по Турции, – рассказали в «Зима-лето».

В том, что как только страна будет доступна для посещения российским туристам, проблем с наполнением рейсов не будет, уверен и исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

– Технически хватит 10-14 дней на организацию перевозок, если не будет никаких ограничений. Турагентства уже занесли на карандаш людей, которые воздержались от поездок по каким-то другим регионам и их интересует только Египет. Но надо дождаться момента официального восстановления сообщения, чтобы понять, будут ли какие-то рамки, — сказал Михаил Мальцев.

Пока же екатеринбуржцы находят альтернативные направления для отдыха. В текущие месяцы спросом пользуются Китай, Таиланд, Индия, Вьетнам, Арабские Эмираты, а также туры по России. Фаворитами при раннем бронировании на лето являются Турция, Греция, Кипр, Болгария, Италия, Испания, Крым и курорты Краснодарского края.