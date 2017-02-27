Новые видео, свежие песни и большой весенний тур: Владимир Шахрин рассказал о планах «Чайфа»

В марте самая знаменитая уральская группа отправится с гастролями. В графике команды уже больше двух десятков городов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Несколько новых видео готовит для зрителей группа «Чайф». Об этом в эфире «Нашего радио» рассказал лидер группы Владимир Шахрин.

Идеи новых клипов «Чайфа» придумывают молодые таланты

Летом ожидается несколько видеоклипов от «чайфов».

- Есть четыре новые песни, которые мы репетируем. Одну из них я просто записал под гитару и сейчас под эту фонограмму молодые ребята придумывают сценарий, героев, места, где будут снимать. Возможно, летом снимем, - сказал Владимир Шахрин.

Большой тур «Чайфа» «Вместе теплей»

В феврале группа отыграла традиционные «Зимние акустики», уже в начале марта музыканты отправятся в большой тур под названием «Вместе теплей». Тур получил свое название от одноименной песни.

- Для нас самое главное в названии и в концепции этой программы то, что сохранилось некое сообщество людей, для которых музыка чуть больше, чем просто фон, где-то булькающий из радиоприемника или у тебя в машине.

- Когда мы встречаемся – музыканты группы «Чайф» и наша публика - становится немного теплее, мы друг друга подогреваем, - говорил в ранних интервью Владимир Шахрин.

Тур «Чайфа» «Вместе теплей» продлится всю весну, в графике команды уже больше двух десятков городов.

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