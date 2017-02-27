Роспотребнадзор: в Свердловской области и Екатеринбурге нет эпидемии ОРВИ и гриппа, несмотря на закрытие школ и детсадов

Больше всего заболеть пневмонией рискуют дети до 2 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Свердловской области нет эпидемии ОРВИ, несмотря на перемены в погоде, как сообщили 28 февраля в Роспотребнадзоре.

За неделю c 20 по 26 февраля в Екатеринбурге и Свердловской области было зарегистрировано 20,7 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 50,1 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 36%. Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной возрастной группе.

В Екатеринбурге за 8 календарную неделю зарегистрировано 10,2 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 71,6 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 26%.

Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза превышен в Североуральске, Свободном и Богдановиче.

По последним отчетам на 22 февраля, частично приостановлен образовательный процесс в детском саде №27 — там закрыто 33 группы, в 3 школах закрыты 3 класса, полностью закрыты детсадик №4 и 4 школы Екаттеринбурга.

Но несмотря на это, ни один эпидпорог по заболеваемости превышен по показателям не был.

В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 74 человека, проведено 592 исследования. В пробах обнаружены вирусы гриппа А (Н3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусной, РС- инфекции и так далее.

За прошедшую неделю был зарегистрирован 351 случай пневмонии, показатель заболеваемости составил 8,5 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 33% и СМУ на 47%. Особой группой риска по заболеваемости пневмонией являются дети до 2 лет.