В Екатеринбурге пройдет 8 фестиваль уличного искусства «Стенограффия»

Приём заявок на участие уже стартовал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В этом году граффити-художники преобразят стены домов и заборы в Екатеринбурге, Ноябрьске, Ханты-Мансийске, Омске, Оренбурге, Томске, а также двух сёлах Ямало-Ненецкого автономного округа: Новый Порт и Мыс Каменный, сообщает 66.ru 28 февраля.

Конкретных тем для участия нет. Акцент организаторы делают на идею и качество ее исполнения. Однако некоторые пожелания участникам все-таки были высказали.

Стенографистам, желающим добавить красок объектам уральской столицы, рекомендуют обратить внимание на рисунки с футбольной тематикой в преддверии ЧМ-2018. В связи с тем, что 2017 год объявлен годом экологии, граффитчикам предлагают порассуждать на тему «Экология визуального. Думая о будущем, действуем в настоящем».

Для северных городов-участников фестиваля в приоритете будут работы, показывающие теплоту человеческих отношений.