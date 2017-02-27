«Будем солить камыши!»: свердловчане готовятся к 9-месячному выживанию в тайге

Восемь человек из Екатеринбурга и Свердловской области подали заявки на участие в экстремальном реалити-шоу «GAME2: WINTER».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

«Game2: Winter» – первый в своем роде экстремальный проект – стартует в ближайшее время в сибирской тайге. Создатель проекта – бизнесмен из Екатеринбурга Евгений Пятковский. В течение 9 месяцев на площади 900 гектаров под прицелом 2000 камер будут выживать 30 человек. Оставшиеся к концу проекта участники разделят призовой фонд в 100 миллионов рублей.

Однако, чтобы попасть на реалити-шоу, нужно пройти несколько этапов отбора. Первый – подача анкеты и интернет-голосование – длится до 1 мая 2017 года. С 1 мая до 1 июня голосование продолжится среди 120 кандидатов, набравших максимальное количество голосов. 30 победителей отправятся в лес, а оставшиеся – на «скамейку запасных».

На данный момент заявки на участие в «Game2: Winter» оформили 245 человека из 30 стран мира. Среди них егерь лесного хозяйства из Ревды Геннадий Гостевский и предприниматель-металлург из Екатеринбурга Иван Голубев.

– Геннадий, Иван, расскажите, как узнали о проекте и почему решили подать заявку?

Геннадий: Товарищ из Новосибирска отправил ссылку. Я почитал и подумал, почему бы не поделиться знаниями с другими, заодно подучиться чему-нибудь у них. Моя основная направленность – это добыча зверя, сейчас увлекаюсь капканами. Например, взять тех же бобров. Весной они топят дороги, делая на трубах плотины. Каждый год их разбирать – с ума можно сойти. Сразу оговорюсь, что всё на законных основаниях с лицензией от департамента, никакого браконьерства.

Иван: Я прочитал на новостном портале. Лес – это моя стезя, довольно давно увлекаюсь одиночным экстремальным туризмом. Не буду скрывать, что денежный приз тоже имеет значение. Я знаю, на что способны уральские мужчины, знаю, что способен выиграть. Посмотрите на улицу: парни с крашеными челками, в узких штанишках – куда это годится?! Конечно, сейчас шоу будет казаться экстримом, а раньше было образом жизни.

Проект в тайге – интересное событие в жизни, такой шанс выпадает раз в жизни, ведь нужно выйти из зоны комфорта.

– Насколько большой у вас опыт подобного экстрима?

Г: На Урал я переехал из Сибири, когда учился в 5 классе, и сразу же записался в туристическую секцию. Со временем выполнил норматив на звание «Мастер спорта по туристическому многоборью». После того, как отслужил в армии, устроился егерем. Уже почти 10 лет в лесу день ото дня.

Одно из самых длительных путешествий было в юности на хребет Тянь-Шань в Казахстане. Оно длилось полтора месяца. Мы делали траверс хребта – восхождение на пик Молодежный. Сутки работали на льду на веревках.

В августе 2016 года ездил на Приполярный Урал в республику Коми. 21 день прожил в палатке на сублимированных продуктах. Большую часть не съел, потому что добывал рыбу, которой там очень много. С группой совершили восхождение на гору Манарага и сплав по горной реке Косью.

И: Я буквально родился с удочкой в руках, в детстве увлекался рыбалкой. В 12 лет дядя, егерь, приучил к охоте. К настоящей, которая является интеллектуальным и, можно сказать, философским увлечением; со знанием повадок лесных животных, ориентирования, выслеживания и маскировки.

Я часто хожу в одиночные походы. Прихожу на определенное место, стою лагерем: это либо охотничья изба, либо сам строю убежище. Исследую окрестности в радиусе одного дня пути. Таким образом, могу несколько месяцев прожить.

– В чем вы видите для себя сложность участия в проекте?

Г: Прежде всего, это психологическая сложность. Все сформировавшиеся личности, у каждого свои убеждения. Я читаю форум, где общаются потенциальные участники, и в корне со многими не согласен. В той же постройке избы, печек – это без проблем. Они не видят сложности в добыче еды, они зациклены на тепле, доме, комфорте. Я не большой строитель, но мы строили избушки за четыре дня втроем, и они стоят до сих пор. Сотни, если не тысячи, людей там уже переночевали.

На шоу есть хорошая оговорка, что добыча зверя возможна всеми доступными способами, разрешенными на территории РФ, кроме огнестрельного оружия. Таких методов немного: их нужно знать и уметь ими пользоваться. Мясом, без лишнего хвастовства, я свою команду обеспечу. На добычу природного ресурса будут лицензии. Ни одна лишняя зверушка просто так не пострадает.

И: Раньше охота приносила еду, доход, тепло (шкуры) и даже медикаменты, ведь части некоторых животных – это лекарство в чистом виде. Барсучий жир, например. Сегодня для многих это развлечение. Люди пьяными приезжают в лес пострелять, без разбора. Раньше ходили за конкретным зверем. Если идешь на косулю, ты берешь соответствующие снаряды и одеваешься тоже. А сейчас идут с карабином. Встретил белку, застрелил её из карабина – ей голову разорвало. Увидел медведя, выстрелил из карабина – велика вероятность, что пострадал сам, потому что медведю от одного такого выстрела вред причинить сложно. На форумах пишут, что собираются ставить петли. Хоть бы почитали сначала об этом!

Если есть провизия, можно прожить всю зиму и в палатке, и без палатки в сугробе. Это даже лучше и проще, чем в социуме в городе. Ты полностью предоставлен сам себе, наедине с природой, голова спокойна. Пожалуй, единственное из моих видимых слабостей – недавнее рождение сына. Не знаю, как смогу от него уехать на такое длительное время.

– Согласно правилам, перед тем, как отправиться в тайгу, вам дадут время, чтобы выбрать на складе снаряжение. Что возьмете в первую очередь?

И: На это дадут 15 минут, нужно действовать быстро и разумно. В первую очередь, брать грубый инструмент: нож, топор, ножовку или двуручную пилу.

Пока неясно, будет ли входить в снаряжение зимняя одежда. Можно будет, конечно, кого-то убить и сшить из шкуры зверя, но это трудоемко. Соли нужно взять хотя бы шесть килограммов. Обязательно должен быть минимальный набор рыболовных снастей. Именно рыба будет составлять 70% рациона питания. Она есть практически везде, добыть ее несложно. Если 300-граммового окуня или чебака поймал, то одному на день хватит.

Г: Соглашусь, только вместо пилы взял бы ножовку. Они сейчас такие, что бревна распиливают. По условиям шоу, до зимы нужно построить жилище командой, а потом можно уходить и жить в одного. И вот представь, ушел ты от других, и как быть с двуручной пилой?! Пусть лучше будут 300 граммов дополнительных веса, зато инструмент при себе. Также лекарства необходимы.

– В анонсе реалити-шоу говорится, что выжить в предлагаемых условиях почти невозможно. Что скажете?

И: Сейчас толком неизвестно, какая будет местность. Говорят, Томская область, на берегу Оби. Но где именно? Какая почва: глина, камень или ил? От этого зависит растительность. В тайге везде что-то есть, но 900 гектаров на 30 человек – это смешная площадь. Её одному, не торопясь, можно за день обойти. А надо будет еще и пищу добывать. Там все вытопчется.

Г: В плане добычи – это водные или околоводные, птица. Думаю, больше ничего не будет водиться. Мыши одни останутся. А в летние месяцы и этого нельзя будет достать, так как сезон охоты начинается только осенью.

– Как оцениваете соперников: иностранцев и соотечественников?

Г: Не стоит недооценивать, особенно ребят из Норвегии, Финляндии.

Меня в туристической секции учили, что все, что в твоем рюкзаке – это общее. Не дай Бог, кто-то в походе вечером ел отдельно.

Но насчет этого проекта начинаешь думать иначе, даже при условии, что можно в какой-то момент отделиться. Поймал я добычу, а кто-то из участников нет, и вот он сидит и смотрит жалобными глазами. С одной стороны, я знаю, что у каждого есть «тревожная кнопка». Нажми и езжай домой. С другой стороны, как я буду выглядеть при этом для зрителей?

И: Иностранцы менее приспособлены к нашему климату, южанам точно будет сложнее. В команде существование может быть в разы сложнее даже с соотечественниками.

Когда ты берешь свой рюкзак, ты можешь просчитать личный рацион. Даже если просто взять два килограмма соли, еда уже есть, хоть камыша насоли. А представьте, если человек лентяй или, как некоторые заявившиеся, весит больше 100 кг. Какой от него может быть толк?

– У каждого игрока будет «тревожная кнопка», нажав на которую он выйдет из игры. При каких условиях вы можете нажать на нее?

И: Инфаркт миокарда, открытые переломы, и то, смотря в каком месте. Голод точно не станет причиной. Даже если ты две недели толком не ел – не страшно.

Г: Когда невозможно пошевелиться и только один палец до кнопки дотягивается. Обстоятельства извне, связанные с родными. Семья дороже любого проекта.