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Четырехлетний мальчик, упавший из окна на Уралмаше, отделался только ушибом

Четырехлетний мальчик, упавший из окна на Уралмаше, отделался только ушибом
16+
Фото: кадр из видео Life
Он вместе с мамой лечится в палате ДГБ № 9.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Екатеринбурге в детской городской больнице №9 врачи держат под наблюдением 4-летнего малыша, который ночью 26 февраля выпал из окна на Уралмаше.

Как рассказали НАШЕЙ в Горздраве Екатеринбурга, с мальчиком все в порядке, он отделался испугом и ушибами.

— Мальчик поступил в больницу на скорой 26 февраля. Сейчас он лежит в палате вместе с мамой. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. У него диагностировали ушиб передней брюшной стенки. Динамика выздоровления наблюдается положительная, — уточнили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

  • ЧП произошло 26 февраля около 12 ночи. 4-летний мальчик вышагнул в окно третьего этажа, когда решил пойти на улицу за папой. Жизнь ребенка спас сугроб около дома. Семья малыша характеризуется как благополучная.

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Марина Подкорытова, 28.02.2017, 15:57
Тэги: Дети, Здоровье, Жизнь в городе
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