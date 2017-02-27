В Екатеринбурге эвакуировали Чкаловский суд

Неизвестный сообщил о минировании здания суда.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали сотрудников и посетителей Чкаловского районного суда, сообщает Ura.ru 28 февраля.
Неизвестный позвонил в суд и сообщил, что здание заминировано, после чего всех людей в срочном порядке вывели на улицу. По словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, на место ЧП прибыли полицейские, они проводят осмотр здания Чкаловского суда и прилегающей к нему территории.
О результатах проверки будет известно позднее.
- В конце января в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Глобус». Причиной таких мер стала старая мина, обнаруженная под мостом через реку Исеть неподалеку от торгового центра.