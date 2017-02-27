«Нашла завернутым в бумажку в почтовом ящике»: пенсионерке из Екатеринбурга ГИБДД вернула ее документ после задержания

Ни копии протокола, ни уведомления о выписанном штрафе Ольга Николаевна так и не получила.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Екатеринбурге пожилой женщине, которую еще до праздников задержали при переходе дороги инспекторы ГИБДД, вернули ее документ. Как оказалось, его завернули в простой лист бумаги и положили пенсионерке в почтовый ящик.

— Пошла проверить почту в ящике, а там среди писем оказался и мой проездной, завернутый в простой лист белой бумаги. Никаких надписей, никаких контактов там не было. Даже в конверт мой документ не положили, со мной также никто не связывался из ГИБДД, — рассказала пенсионерка.

При этом ни копии протокола, ни уведомления о выписанном штрафе Ольга Николаевна так и не получила.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга НАШЕЙ рассказали, что по данному случаю проводится проверка, итоги которой будут готовы в течение месяца.

История с пенсионеркой произошла 20 февраля, когда она днем поехала помогать болеющему сыну на Химмаш. Женщина, которая после операции плохо видит, подумала, что переходит дорогу по пешеходному переходу. Но в итоге нарушила ПДД. Ее задержали инспекторы ГИБДД и стали выписывать женщине штраф, несмотря на то, что пенсионерка попыталась извиниться, объяснить им ситуацию и просила быстрее ее отпустить: у сына был назначен прием в больнице.

В итоге Ольга Николаевна отказалась подписывать протокол, она не смогла его даже прочитать, а единственный документ, который был при ней, социальный проездной, инспекторы ГИБДД пенсионерке так и не вернули. Также женщину довели до истерики, разговаривая с ней довольно грубо, как пожаловалась сама пенсионерка.