В Екатеринбурге водителя джипа хотят привлечь к ответственности за смерть велосипедиста

Авария произошла еще в 2014 году на Объездной дороге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Екатеринбургского бизнесмена, который два года назад насмерть сбил 27-летнего велосипедиста, все-таки могут наказать. Как написал 28 февраля «Уралинформбюро», Свердловский областной суд отменил решение, принятое ранее, об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вчера, 27 февраля, Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского суда Екатеринбурга об отказе в возбуждении уголовного дела.

— Мы не отрицаем, что виновных может быть несколько, но считаем, что полностью исключить вину водителя в ДТП нельзя. Видимо, уголовному делу-таки быть. Необходимо еще раз опросить свидетелей и провести дополнительные экспертизы, — отметил представитель истца адвокат Андрей Кацайлиди.

Смертельная авария произошла еще летом 2014 года в Екатеринбурге на Объездной. С тех пор отец погибшего молодого человека Сергей Кочев пытается наказать виновника аварии.

Павел Кочев ехал на велосипеде по Объездной в районе Ботаники. Молодого человека сбил «Лэнд Крузер Прадо», за рулем которого находился екатеринбургский бизнесмен Владимир Боярченко. Спустя два дня велосипедист скончался в больнице, не приходя в сознание.

Следственные органы неоднократно выносили отказ в возбуждении уголовного дела, который был поддержан прокуратурой и судом. Согласно их версии, у водителя иномарки не было возможности избежать столкновения. Впереди идущий автомобиль резко перестроился на соседнюю полосу, и велосипедист оказался прямо перед внедорожником.