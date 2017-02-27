В Екатеринбурге выбрали даты для школьных выпускных и последних звонков

Праздничные мероприятия пройдут 19 и 23 июня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Департаменте образования Екатеринбурга определились с датами для проведения школьных выпускных и последних звонков - для девятиклассников выпускные продут 19 июня, для 11-классников - 23 июня.

Ученики 9 и 11 классов будут учиться как обычно до 23 мая - в этот день пройдут последние звонки: в 10.00 часов утра для девятиклассников, в 12.00 часов - для 11-х классов. Выпускные учеников девятых классов назначены на 19 июня, вручение аттестатов стартует в 16.00 часов. Одиннадцатиклассники получат аттестаты в 20.00 часов 23 июня, в вечер своего выпускного

Руководство школ должно обеспечить безопасность детей на последних звонках и во время празднования выпускных и отсутствие алкоголя на этих мероприятиях. Обеспечивать безопасность школьников будут и полицейские - они будут патрулировать районы, где будут проходить выпускные, а также контролировать ситуацию в школах.

Фоторепортаж НАШЕЙ с празднований последнего звонка в 2016 году смотрите здесь.

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