В Екатеринбурге подростки избили преподавателя университета и его жену

Нападавшие украли у мужчины золотые часы стоимостью 100 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
Группа молодых людей напала на предподавателя екатеринбургского вуза в темное время суток, сообщает Life.ru 28 февраля. В драке преподаватель лишился золотых часов стоимостью 100 тысяч рублей.
По словам пострадавшего, в ту ночь он возвращался с гражданской женой с мероприятия - пара приехала к дому на такси. В узком переулке они встретилась с компанией подростков, одного из которых спутница преподавателя случайно задела, что спровоцировало молодых людей на драку.
Сначала компания выразилась нецензурно в сторону пары, а затем набросилась на них, причем сначала молодые люди стали избивать женщину. Мужчина попытался оградить ее от ударов, из-за чего нападавшие переключились на него - трое молодых людей избили преподавателя так, что сломали ему руку.
Избив его, нападавшие сорвали со сломанной руки мужчины золотые часы и сумку с деньгами и документами, после чего скрылись.
- Пострадавший работает в РГППУ. По его словам, золотые часы были особенно ценны для него - вместе с супругой он приобрел их еще в 2006 году. Часы являются уникальным изделием, выполненным из золота в оригинальном дизайне.
- По данным источника портала, личности нападавших установлены, все они живут неподалеку от переулка, в котором произошла драка. Правоохранительные органы ведут проверку инцидента.