Корь возвращается? В больнице и детсаду Екатеринбурга снова ввели карантин

Родители малышей сообщают, что меры были приняты после контакта с заболевшим корью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В Екатеринбурге в больнице № 33 и в детском саду № 532 в Верх-Исетском районе ввели карантин по кори, сообщает Znak.com сегодня, 28 февраля.

По словам родителей воспитанников 532-го детсада, расположенного на улице Крауля, в группах ввели карантин из-за контакта с больным корью. Другими подробностями родителей малышей не обладают. Пациенты больницы № 33 сообщили, что в учреждении также введен карантин из-за кори - родным больных запрещено посещать их.

В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что информация о карантине по кори в ведомство к ним пока не поступала, однако сотрудники Роспотребнадзора проверят сообщения о карантине в больнице и детском саду.