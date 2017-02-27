В центре временного содержания иностранных граждан Екатеринбурга живет мужчина с паспортом СССР

Мужчина 26 лет провел в тюрьме, за это время никто не вспомнил о смене его документов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Новоиспеченного мигранта зовут Василий Бабина, он уроженец Казахстана, сообщает е1.ru. Из-за паспорта СССР, то есть уже несуществующего государства, мужчина не может вернуться к родным. В Казахстане у Василия живут жена и двое детей.

В конце 90-х годов нынешнего «гражданина мира» приговорили к расстрелу, который позже заменили 26 годами колонии. Наказание мужчина отбывал в исправительной колонии № 56 под Ивделем. В феврале 2017 года, срок заключения истёк, но вместо того, чтобы выйти на свободу, Василий вновь оказался в камере. На этот раз Центра временного содержания иностранных граждан.

С помощью правозащитников по сложившейся ситуации Василия Бабины был подан иск. Однако Октябрьский суд не отпустил мужчинуна свободу, а продлил срок егопребывания в ЦВСИГ до конца мая.

– Есть распоряжение Министерства юстиции, что пребывание Василия Бабины на территории Российской Федерации нежелательно. Почему – не объясняется. На основании этого распоряжения есть решение о депортации. Оно смешное, там общие ссылки на законы и в конце написано: «депортировать лицо без гражданства Бабину В. Д., уроженца Казахской СССР за пределы территории РФ». А куда депортировать, я так на суде и не понял, – рассказал адвокат Роман Качанов.