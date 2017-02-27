В жилые дома на Уралмаше спустя три дня вернули холодную воду

Детские сады по-прежнему остаются без питьевой воды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Сегодня, 28 февраля, утром на Уралмаше в Екатеринбурге вновь появилась холодная вода. Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», рабочие бригады устранили последствия коммунальной аварии в 6:30.

Жилые дома сразу подключили к водоснабжению. А с детскими садами решили повременить. Там по-прежнему нет питьевой воды. Прежде, чем ее подключить специалисты намерены провести ряд исследований. Они отобрали пробы воды, которую отправили на экспертизу. Результаты должны озвучить в ближайшее время.