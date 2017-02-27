В кинотеатре Екатеринбурга бесплатно покажут матч Кубка России «Урал» – «Краснодар»

Трансляция будет идти в онлайн-режиме.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
В Екатеринбурге вечером 28 февраля состоится бесплатный показ матча 1/4 финала Кубка России между ФК «Урал» и «Краснодар», сообщили в пресс-службе уральского футбольного клуба.
В Екатеринбурге покажут онлайн-трансляцию матча между «Уралом» и «Краснодаром»
Изначально матч должен был пройти на стадионе в Екатеринбурге, однако 25 февраля Российский футбольный союз решил перенести игру на Кубань. Представители ФК «Урал» принесли извинения перед болельщиками, пообещали вернуть деньги за билеты и предложили посетить бесплатную онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция пройдет в большом зале «Пассажа»
Прямая трансляция начнется в большом зале кинотеатра «Пассаж» в 21.30 часов 28 февраля, во вторник. Вход будет бесплатным, однако зал вмещает лишь 500 человек, поэтому приоритетное право на лучшие места будет отдано владельцам абонементов, для которых организуют отдельный вход.
- Причиной переноса встречи «Урала» и «Краснодара» из Екатеринбурга послужило плохое состояние покрытия на стадионе «СКБ-Банк Арена».
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