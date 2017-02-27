Консервы с сюрпризом: в Нижнем Тагиле женщина нашла ящерицу в банке с зеленым горошком

Рептилия лежала на верхушке гороха.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

В банке зеленого горошка, купленного в одном из магазинов Нижнего Тагила, женщина нашла законсервированную ящерицу. Фотографию консервов с этим сюрпризом опубликовали в сообществе «Черный список Тагила».

Ящерица лежала на боку на куче консервированного горошка. У нее был высунут набок язык, а лапки раскинуты по сторонам.

Как ящерица попала в банку, пока неизвестно. По словам автора этого поста, горошек был куплен в магазине «Красное и белое». Также известно, что производитель базируется в Краснодарском крае.

Один из сотрудников магазина «Красное и белое» рассказал НАШЕЙ, что покупательница вернула им банку с находкой. Содержимое вместе с банкой выбросили.