Консервы с сюрпризом: в Нижнем Тагиле женщина нашла ящерицу в банке с зеленым горошком

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
В банке зеленого горошка, купленного в одном из магазинов Нижнего Тагила, женщина нашла законсервированную ящерицу. Фотографию консервов с этим сюрпризом опубликовали в сообществе «Черный список Тагила».
Ящерица лежала на боку на куче консервированного горошка. У нее был высунут набок язык, а лапки раскинуты по сторонам.
Как ящерица попала в банку, пока неизвестно. По словам автора этого поста, горошек был куплен в магазине «Красное и белое». Также известно, что производитель базируется в Краснодарском крае.
Один из сотрудников магазина «Красное и белое» рассказал НАШЕЙ, что покупательница вернула им банку с находкой. Содержимое вместе с банкой выбросили.
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