Пройти медосмотр, сделать тест на алкоголь и сходить к врачу в Екатеринбурге станет дороже

Правительство Свердловской области утвердило новые тарифы на платные медицинские услуги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Новые тарифы на платные медицинские услуги утвердили приказом правительства Свердловской области от 20 февраля.

Как пояснили в пресс-службе свердловского Минздрава, увеличение стоимости связано с тем, что цены не поднимались три года. А покрыть расходы с общей инфляцией необходимо.

Стоимость той или иной услуги медицинские учреждения должны рассчитывать, исходя из заработной платы врачей, медикаментов, перевязочных материалов, амортизации оборудования, а также обеспечения деятельности всей больницы.

Так, стоимость водительской справки составит 1 165 рублей. Сюда входят осмотры терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога.

Медицинское освидетельствование с осмотром специалистов обойдется в 280 рублей за приём. При этом осмотр хирурга будет стоить выше, чем услуги других врачей – 431 рубль.

За сеанс индивидуальной психотерапии пациенту придется отдать 864 рубля, групповой сеанс – 177 рублей, 15-минутный сеанс гипнотерапии – 290 рублей.

Цена первичного приёма у докторов будет зависеть от их квалификации. Например, теперь посещение врача-специалиста обойдется в 447 рублей, врача-специалиста высшей категории – 1 055 рублей. Услуги кандидата медицинских наук – 1 508 рублей, доктора наук – 2 001 рубль.