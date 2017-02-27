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В зоопарке Екатеринбурга выбирают Зоомисс-2017: на победу претендуют харза, мата-мата и древолаз

В зоопарке Екатеринбурга выбирают Зоомисс-2017: на победу претендуют харза, мата-мата и древолаз
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Фото: Екатеринбургский зоопарк
За победу будут бороться пять самок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Екатеринбургский зоопарк 28 февраля объявил выборы Зоомисс-2017 - горожанам предлагают выбрать самую красивую обитательницу зоопарка. Конкурс приурочен ко Всемирному женскому дню.
 
Ежегодно зоопарк выдвигает новых претенденток на звание Зоомисс, чтобы уделить внимание всем обитательницам зоопарка. В 2017 году за почетный титул будут бороться пять кандидаток:
 
Харза Герда - подвижная и любопытная представительница семейства куньих с ярко-рыжей шубкой. Герда - хищник, сильный и свирепый, и, как и все куницы, отличается ловкостью. Харзы способны удивить своей сообразительностью - во время охоты эти животные могут объединяться в стаи, чтобы поймать крупную добычу, которую они выгоняют на лед или загоняют в засаду.
 
в зоопарке екатеринбурга выбирают зоомисс 2017
 
Львинохвостый макак Селена - старожил зоопарка, ей больше 20 лет. Селена много раз приносила потомство, каждый раз демонстрируя, какая она заботливая мать. Львинохвостые макаки обитают в тропических лесах на юго-западе Индии, но сегодня этот вид находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, в которых могут жить эти обезьянки. 
 
в зоопарке екатеринбурга выбирают зоомисс 2017
 
Зеленокрылый ара Зара - представительница крупных попугаев ара, интеллектуальных и очень верных своей паре птиц. Даже лебеди и попугаи-неразлучники не проявляют такой преданности, как ара, которые, потеряв партнера, могут до конца жизни оставаться одинокими. А жизнь у этих птиц длинная - ара могут жить до 50 лет.
 
в зоопарке екатеринбурга выбирают зоомисс 2017
 
Бахромчатая черепаха Хелиса или мата-мата - животное, которое всегда улыбается. Добродушное выражение бахромчатой черепахи может ввести обывателя в заблуждение - на самом деле эти черепахи очень хитры. С помощью длинных кожистых отростков на голове они приманивают рыб, а когда те подплывут ближе, открывают рот и засасывают добычу целиком. 
 
в зоопарке екатеринбурга выбирают зоомисс 2017
 
Священный древолаз Дендра - яркая дама. Ее расцветка призвана сообщить окрущающим, что древолаза лучше не трогать, ведь он ядовит. Правда, у живущей в неволе Дендры яд пропал, а наряд остался. Самки священных древолазов отличаются любовью к музыке - самцы поют им, чтобы привлечь к себе внимание и завоевать сердце дамы. 
 
в зоопарке екатеринбурга выбирают зоомисс 2017
  • Проголосовать за любую из кандидаток можно до 6 марта на официальном сайте зоопарка. Победительницу объявят 7 марта, накануне Женского дня. 
  • Ранее в зоопарке выбрали Зоомистера-2017 - по результатам голосования победу одержал гривистый волк Стоун.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.02.2017, 11:51
Тэги: Фото, Животные
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