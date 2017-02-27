В зоопарке Екатеринбурга выбирают Зоомисс-2017: на победу претендуют харза, мата-мата и древолаз

За победу будут бороться пять самок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

Екатеринбургский зоопарк 28 февраля объявил выборы Зоомисс-2017 - горожанам предлагают выбрать самую красивую обитательницу зоопарка. Конкурс приурочен ко Всемирному женскому дню.

Ежегодно зоопарк выдвигает новых претенденток на звание Зоомисс, чтобы уделить внимание всем обитательницам зоопарка. В 2017 году за почетный титул будут бороться пять кандидаток:

Харза Герда - подвижная и любопытная представительница семейства куньих с ярко-рыжей шубкой. Герда - хищник, сильный и свирепый, и, как и все куницы, отличается ловкостью. Харзы способны удивить своей сообразительностью - во время охоты эти животные могут объединяться в стаи, чтобы поймать крупную добычу, которую они выгоняют на лед или загоняют в засаду.

Львинохвостый макак Селена - старожил зоопарка, ей больше 20 лет. Селена много раз приносила потомство, каждый раз демонстрируя, какая она заботливая мать. Львинохвостые - старожил зоопарка, ей больше 20 лет. Селена много раз приносила потомство, каждый раз демонстрируя, какая она заботливая мать. Львинохвостые макаки обитают в тропических лесах на юго-западе Индии, но сегодня этот вид находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, в которых могут жить эти обезьянки.

Зеленокрылый ара Зара - представительница крупных попугаев ара, интеллектуальных и очень верных своей паре птиц. Даже лебеди и попугаи-неразлучники не проявляют такой преданности, как ара, которые, потеряв партнера, могут до конца жизни оставаться одинокими. А жизнь у этих птиц длинная - ара могут жить до 50 лет.

Бахромчатая черепаха Хелиса или мата-мата - животное, которое всегда улыбается. Добродушное выражение бахромчатой черепахи может ввести обывателя в заблуждение - на самом деле эти черепахи очень хитры. С помощью длинных кожистых отростков на голове они приманивают рыб, а когда те подплывут ближе, открывают рот и засасывают добычу целиком.

Священный древолаз Дендра - яркая дама. Ее расцветка призвана сообщить окрущающим, что древолаза лучше не трогать, ведь он ядовит. Правда, у живущей в неволе Дендры яд пропал, а наряд остался. Самки священных древолазов отличаются любовью к музыке - самцы поют им, чтобы привлечь к себе внимание и завоевать сердце дамы.