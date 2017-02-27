Верховный суд РФ потребовал пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, отбывающей срок в колонии за репост

Заместитель генпрокурора просит отменить приговор и прекратить уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017
Верховный суд обязал пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над малолетним ребенком в лагере, написали «РИА Новости» сегодня, 28 февраля.
В представлении заместитель генпрокурора Леонид Коржинек просит отменить приговор Чудновец и вообще прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
— Верховный суд РФ счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда, — сказала представитель суда.
- Также президента Владимира Путина попросили обратить внимание на дело Чудновец. При этом сама воспитательница отказалась просить о помиловании, так как это означало бы признание вины. Но она подала на обжалование приговора в ЕСПЧ.
- Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии.
- Женщина сделала репост видеоролика в соцсети, в котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было, как ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых.
- Прокурор требовал пять лет заключения. Дело получило широкий общественный резонанс. В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти.