Екатеринбург потратит на разметку дорог более 25 миллионов рублей

Победитель объявленного конкурса должен предоставить материалы для разметки объемом 245 тонн к концу мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
Городской центр организации движения объявил конкурс на приобретение материалов для разметки дорог. Цена вопроса - более 25 миллионов рублей.
На эти деньги победитель тендера должен приобрести 84 тонны белой краски, одну тонну - желтой, семь тонн разбавителя для красок и два вида термопластика желтого и белого цветов. Эти материалы общим объемом более 245 тонн пойдут на нанесение дорожной разметки.
Техзадание тендера требует, чтобы краска высыхала на 15 минут, а термопластик затвердевал за девять минут. Материалы для разметки подрядчик должен поставить не позднее 31 мая 2017 года.
- В 2017 году на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят 1,6 миллиарда рублей. Всего в 2017 году отремонтируют 48 объектов, из них наиболее значимые – дублер Сибирского тракта на участке до поста автоинспекторов и участок проспекта Ленина от улицы Московской до 8 Марта, который будет перекрыт на время ремонта.
- Список улиц, которые отремонтируют в Екатеринбурге в 2017 году, смотрите здесь и здесь.