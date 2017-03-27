Екатеринбург потратит на разметку дорог более 25 миллионов рублей

Победитель объявленного конкурса должен предоставить материалы для разметки объемом 245 тонн к концу мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Городской центр организации движения объявил конкурс на приобретение материалов для разметки дорог. Цена вопроса - более 25 миллионов рублей.

На эти деньги победитель тендера должен приобрести 84 тонны белой краски, одну тонну - желтой, семь тонн разбавителя для красок и два вида термопластика желтого и белого цветов. Эти материалы общим объемом более 245 тонн пойдут на нанесение дорожной разметки.

Техзадание тендера требует, чтобы краска высыхала на 15 минут, а термопластик затвердевал за девять минут. Материалы для разметки подрядчик должен поставить не позднее 31 мая 2017 года.