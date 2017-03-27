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Екатеринбург потратит на разметку дорог более 25 миллионов рублей

Екатеринбург потратит на разметку дорог более 25 миллионов рублей
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Победитель объявленного конкурса должен предоставить материалы для разметки объемом 245 тонн к концу мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Городской центр организации движения объявил конкурс на приобретение материалов для разметки дорог. Цена вопроса - более 25 миллионов рублей.
 
На эти деньги победитель тендера должен приобрести 84 тонны белой краски, одну тонну - желтой, семь тонн разбавителя для красок и два вида термопластика желтого и белого цветов. Эти материалы общим объемом более 245 тонн пойдут на нанесение дорожной разметки.
 
Техзадание тендера требует, чтобы краска высыхала на 15 минут, а термопластик затвердевал за девять минут. Материалы для разметки подрядчик должен поставить не позднее 31 мая 2017 года. 
  • В 2017 году на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят 1,6 миллиарда рублей. Всего в 2017 году отремонтируют 48 объектов, из них наиболее значимые – дублер Сибирского тракта на участке до поста автоинспекторов и участок проспекта Ленина от улицы Московской до 8 Марта, который будет перекрыт на время ремонта.
  • Список улиц, которые отремонтируют в Екатеринбурге в 2017 году, смотрите здесь и здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.03.2017, 08:57
Тэги: Дороги
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