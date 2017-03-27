Екатеринбургский аэропорт Кольцово вошел в тройку лучших в России

Его обошел только московский аэропорт Домодедово.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
Международный аэропорт Кольцово вошел в тройку лучших аэропортов в нашей стране. Так решило экспертное жюри национальной отраслевой премии «Крылья России».
– Награждение победителей премии состоялось накануне вечером в Москве, – сообщила пресс-служба Кольцово. – После предварительного отбора на звание лучшего аэропорта претендовали семь воздушных гаваней. Победителем был признан московский аэропорт Домодедово, а Кольцово и аэропорт Сочи стали дипломантами премии.
Национальная отраслевая премия «Крылья России» имени Е.Е.Чибирева проводится ежегодно с 1997 года и считается одной из престижных отраслевых наград в России.
- Напомним, что в этом году екатеринбургский аэропорт уже получал престижные награды. Так, в феврале жюри национальной премии «Воздушные ворота России» назвало Кольцово лучшим международным аэропортом с пассажиропотоком до 7 миллионов человек в год.
- А в марте Кольцово вошел в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до 5 миллионов человек в год по версии международного экспертного агентства Skytrax.