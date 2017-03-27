Свердловскую область накроют снегопады: ГИБДД выступила со спецобращением

Непогода может спровоцировать рост аварий на дорогах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Свердловской области из-за грядущих снегопадов ожидается ухудшение условий на дорогах, в связи с чем свердловское управление ГИБДД 28 марта выступило со спецобращением к водителям.

В ближайшие дни в Свердловской области наступит резкое похолодание, начнутся сильные снегопады. На трассах возможно образование голодеда, который может вызвать всплеск ДТП. Автоинспекция просит водителей передвигаться по дорогам с соответствующей скоростью, не совершать опасных маневров, резких торможений, соблюдать дистанцию до других машин и быть предельно внимательными. Водителям-новичкам рекомендуется вообще временно отказаться от поездок на личном транспорте.

ГИБДД обратилась и к пешеходам с просьбой не нарушать правила дорожного движения, не выбегать на проезжую часть и не провоцировать опасные ситуации на дорогах.

Ухудшение погоды в Свердловской области ожидается 29-30 марта. В эти дни регион накроет циклон, который принесет обильные снегопады. Во второй половине недели похолодает до минус 10 градусов.

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