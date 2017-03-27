Глава Екатеринбурга отчитался о доходах за прошлый год

Заработок Евгения Ройзмана составил 2,5 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Во вторник, 28 марта, председатель городской думы Евгений Ройзман отчитался о своих доходах за 2016 год. Глава Екатеринбурга одним из первых среди чиновников региона предоставил свою декларацию в администрацию губернатора Свердловской области.

– Заработок Евгения Ройзмана составил порядка 2 миллионов 476 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе главы Екатеринбурга. – Доходы от научной, творческой и педагогической деятельности – 41 тысячу 500 рублей. Еще 2,5 тысячи принесли ему вклады в банках. Итоговая сумма дохода составила чуть более 2 миллионов 530 тысяч рублей.

Что касается имущества Ройзмана, то у него нет в собственности какой-либо недвижимости, транспорта или акций. Свой автомобиль он продал еще в 2015 году, чтобы покрыть расходы, связанные с содержанием музея «Невьянская икона». Именно из-за продажи машины сумма доходов мэра в декларации за 2015 год была почти в два раза больше нынешней.А сейчас глава города передвигается по городу на служебном автомобиле, а чаще всего пешком.