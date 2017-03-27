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«Марш манной каши» или «подвернутых штанишек»: что уральские VIP-персоны думают о молодежи с митинга против коррупции

«Марш манной каши» или «подвернутых штанишек»: что уральские VIP-персоны думают о молодежи с митинга против коррупции
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
НАША пообщалась с представителями среди политиков, бизнесменов и общественников города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Прошедшие в воскресенье, 26 марта, по всей стране выступления против коррупции и в поддержку Навального обозвали «Маршами манной каши» и «Митингами подвернутых штанишек». Многие политики и общественники высказались, что на митинг искусственно согнали молодежь, в том числе и подростков, кому-то обещали внеплановые каникулы, кого-то мотивировали учителя или профсоюзы.

НАША пообщалась с представителями среди политиков, бизнесменов и общественников на эту тему.
 
Основатель банков «Северная казна» и «Нейва» Владимир Фролов высказался, что молодежь, конечно, была, но пришли все осознанно и вели себя прилично.
 

— Упорно насаждается точка зрения, что Навальный вывел детей под дубинки. Пришла молодежь, вела себя прилично. Машины не переворачивали и не жгли. Зачем же нашу благовоспитанную молодежь надо было колотить дубинками и отвозить в участок? Даже очень уважаемый мной человек начал писать о первой крови на руках Навального. Крови на нем нет. А вот приличных и вежливых юношей и девушек избивали. За что? За мирный протест, который абсолютно конституционен. Первична Конституция, а не подзаконные акты, которые ей противоречат. Так может наша власть устроила избиение детей и массово увозила их в КПЗ, а не Навальный? Особое уважение тем городам и их руководителям, которые не устроили такое безобразие. Пришли люди, осудили коррупцию и спокойно разошлись по домам. Никаких автозаков, дубин и задержаний, — отметил Фролов.

Обозреватель Евгений Енин высказался, что митинг привлек молодежь еще и потому, что он был официально запрещен.
 

— После воскресных митингов начинает казаться, что власть готовит какую-то грандиозную акцию против самой себя. Сначала митинги запрещают по всей стране. Почему власть панически боится любых акций протеста и знает ли, что бывает с паровыми котлами без предохранительных клапанов, — загадка. Но я бы, например, в 16 лет на запрещенный митинг побежал бы, а на разрешенный — не факт, что пошел, это к вопросу о молодежи. Потом власть не обеспечивает выполнения собственного запрета. Что многотысячные митинги не попытались тотально разогнать, это конечно, хорошо. Но теперь расскажите, что, если митинг не разрешен, это значит, митинговать нельзя. Можно, все это видели.

Депутат Дмитрий Головин отозвался о митинге, как о «крестовом походе детей». Он принимал в нем участие вместе со своей дочерью-подростком.
 

— Вокруг были молодые, очень молодые лица. Рядом 15-летняя дочь,которая иногда здоровалась с одноклассниками и знакомыми. Я горжусь ею. Воспитали поколение, не спрашивающее разрешения на свой мирный протест, не приемлющее коррупцию. Гордиться ими надо! А не шипеть на них верноподданнически. 

Из шести задержанных, что я видел, трое были явно несовершеннолетними. И, когда их вели в автозак, страха на их лицах не было. Было даже некоторое чувство гордости и удовлетворения, что могло объясняться тем, что они сорвали маску «социально ориентированного государства» с морды государства, которое осталось с советских времен репрессивным и людоедским. Они ждали звериный оскал власти – и дождались. Да, «лучше бы устроили субботник» или «собирали макулатуру», как педагоги советуют. 

Это было столкновение прошлого и будущего. Прошлое ощетинилось рядами «космонавтов», пустило в ход дубинки, запугивало, избивало и кидало в автозаки будущее – молодых и дерзких. Кремлевская пропаганда неэффективна. Они промывают мозг телеканалами, совращает Селигерами, Молодыми гвардиями и Юнармиями, соблазняет маршами и хождением строем, вводит уроки патриотизма и православия, рассказывает, как это сладко – умереть за Родину. Без толку. Революции, вот этой классической, французской, ленинской, с террором, с выпущенными кишками, дымящимися на мостовой, с кровью, с расстрелами по подвалам и во рвах – никто не хотел. Как минимум хотят изменений – в рамках действующих законов. Справедливых судов, выборов, свободы Интернета. Правды на телеэкранах и в газетах и прекращения трескучей пропаганды, воровства. Молодежь не удалось сделать кровожадной, сколько фильмов про войну им не показывали. Они не мстители. Время работает на молодежь. На будущее, на Навального. Их, молодых, станет больше: будущее за ними.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был весьма краток в своих высказываниях.
 

— Я считаю, никто никого не заманивал. Детей на митинге не было, молодых было много. Это хорошее поколение, они растут свободными, — так прокомментировал Евгений Вадимович.

Сам он в митинге участия не принимал, но в своем Твиттере разместил пост, что поддерживает всех вышедших.
 
Драматург Николай Коляда отметил, что сам он далек от всего происходящего.
 

— Мне не до этого, прошу простить, я спектакль выпускаю, — ответил он.

Председатель Свердловского регионального отделения «Деловая Россия» Леонид Гункевич сначала решил промолчать на эту тему, но потом поддержал высказывания московского политика Глеба Кузнецова. 
 

— Молчал, молчал я, но скажу: вот здесь созвучно с моим мнением! — отметил он.

Глеб Кузнецов написал, что не считает прошедшую акцию «молодежным/детским протестом». 

— Это и протестом-то не было по большому счету. Но из вялого трепыхания политической субъектности городского среднего класса выдумали какой-то «крестовый поход детей». Присутствие относительно молодых тут абсолютно понятно, кстати, они более болезненно смотрят на свои экономические и социальные неудачи и ограничения, — отметил он.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 28.03.2017, 17:00
Тэги: Дети, Политика, Жизнь в городе
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