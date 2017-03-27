Пенсионерка из Серова избила вора садовой палкой, а потом сдала его в полицию

Силовики поблагодарили смелую женщину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

За проявленную смелость свердловские полицейские вручили жительнице Серова Благодарственное письмо , сообщил официальный портал УМВД по Свердловской области 26 марта.

Задержала вора

Ия Михайловна Корнилова, жительница Серова, прошлым летом помогла стражам порядка пресечь преступление.

- В начале лета прошлого года мы с супругом приехали на дачу. Через какое-то время я услышала шум на соседнем участке, пошла посмотреть, да прихватила с собой палку. Подхожу к домику, гляжу, крепкий молодой человек штапик отрывает от окна, пытается проникнуть. Я сразу поняла, что это вор, закричала и ударила его по спине – он на меня. Я схватила палку побольше и «продолжила разговор». Тем временем наши садоводы вызвали полицию. Быстро прибыли полицейские УАЗики и задержали молодца. Мы все это время удерживали его. Вот и весь мой подвиг! – цитирует пресс-служба слова решительной пенсионерки.

Поздравили с юбилеем

В марте 2017 года сотрудники местного отдела полиции поздравили женщину с юбилеем и вручили Благодарственное письмо начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта Михаила Бородина. Вручал письмо Анатолий Петрович, председатель ветеранской организации Серовского отдела полиции (на фото).

До выхода на пенсию отважная серовчанка работала провизором в аптеке и всегда отличалась решительным нравом.

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