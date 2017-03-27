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По жалобе посетителя специалисты Роспотребнадзора проверили кафе «Япона мама» в Екатеринбурге

По жалобе посетителя специалисты Роспотребнадзора проверили кафе «Япона мама» в Екатеринбурге
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Фото: из открытых источников
Горожанин посчитал, что в заведении подают некачественную еду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области провели внеплановую проверку кафе «Япона мама» на ул. Технической, 32. Проверка была инициирована обращением горожанина. Житель Екатеринбурга жаловался «на реализацию некачественной пищевой продукции». Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора сегодня, 28 марта.

Кафе «Япона мама» на Технической, 32

На основании обращения жителя города в «Япона маме» на улице Технической провели административное расследование.

 

Проверка кафе «Япона мама» выявила нарушения

Как сообщается, в ходе проверки были выявлены нарушения в части санитарного состояния помещений, некачественного проведения дезинсекции, нарушения в части обращения с пищевыми отходами.

- Помещения требуют косметического ремонта. Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают защиту от проникновения в помещения грызунов и насекомых. В кафе не проводится своевременная уборка помещений и оборудования, в установленном порядке не проводится генеральная уборка и дезинфекция, - приводит пресс-служба ведомства итоги официальной проверки.

Пищевая продукция не сопровождается информацией о сроке годности и условиях хранения. Холодильники в производственном цехе не оборудованы термометрами, на разделочных ножах отсутствует специальная маркировка.

  • Администрация оштрафована на сумму 41 000 рублей.
  • Руководителю предписано устранить «причины и условия, которые способствовали совершению административного правонарушения к организации питания».

 

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Галина Исакова, 28.03.2017, 14:25
Тэги: Фото, Здоровье, Бизнес
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