«Почта России» запустила собственные авиарейсы из Китая в Екатеринбург

Регулярные грузовые рейсы на собственных самолетах «Почты России» свяжут китайский Харбин и Екатеринбург с частотой 2-3 раза в неделю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Открылись регулярные почтовые авиарейсы из КНР, сообщает пресс-служба «Почты России».

Много заказов из китайских интернет-магазинов

Это связано со значительным ростом почтовых отправлений из китайских интернет-магазинов в Россию. В прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 000 тонн.

Почтовые отправления, которые поступают в Екатеринбург из Китая, обрабатываются в екатеринбургском месте международного почтового обмена в аэропорту Кольцово.

В будущем откроются другие направления

- На первом этапе мы планируем осуществлять на собственных самолетах регулярные рейсы из Китая – страны, на которую приходится 90% международных почтовых отправлений в Россию. В будущем не исключаем открытие и других международных направлений, - прокомментировал заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Алексей Скатин.

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