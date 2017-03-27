«Почта России» запустила собственные авиарейсы из Китая в Екатеринбург

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
Открылись регулярные почтовые авиарейсы из КНР, сообщает пресс-служба «Почты России».
Много заказов из китайских интернет-магазинов
Это связано со значительным ростом почтовых отправлений из китайских интернет-магазинов в Россию. В прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 000 тонн.
Почтовые отправления, которые поступают в Екатеринбург из Китая, обрабатываются в екатеринбургском месте международного почтового обмена в аэропорту Кольцово.
В будущем откроются другие направления
- На первом этапе мы планируем осуществлять на собственных самолетах регулярные рейсы из Китая – страны, на которую приходится 90% международных почтовых отправлений в Россию. В будущем не исключаем открытие и других международных направлений, - прокомментировал заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Алексей Скатин.
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