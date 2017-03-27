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«Требовали 200 тысяч рублей»: в Невьянске трое мужчин под видом полицейских вымогали деньги у невинных граждан

«Требовали 200 тысяч рублей»: в Невьянске трое мужчин под видом полицейских вымогали деньги у невинных граждан
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Фото: из открытых источников
Появилось фото злоумышленников, которых теперь разыскивают сами полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Сотрудники из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области задержали жителя Невьянска, который подозревается в вымогательстве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства сегодня, 28 марта.

«Угрожали завести уголовное дело»

Ход делу дало обращение жителя Екатеринбурга, который сообщил, что неизвестные, представляясь сотрудниками полиции, требуют у него крупную сумму - 200 тысяч рублей за то, что они якобы не будут заводить на гражданина «уголовное дело». Так как мужчина не чувствовал за собой никакой вины, он обратился в службу собственной безопасности силового ведомства. Там началась срочная проверка инцидента.

Один задержан, двое в розыске

Ловили «на живца» - в квартире потерпевшего. В результате удалось задержать одного из подозреваемых – жителя Невьянска, двое других лже-полицейских разыскиваются.

прокуратура

  • В отношении этих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция данной статьи – семь лет лишения свободы.
  • Граждане, располагающие информацией о местонахождении разыскиваемых, могут сообщить её по телефону (343) 358-71-61, лично в отдел полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу или по линии 02.

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Галина Исакова, 28.03.2017, 13:34
Тэги: Криминал, Фото, Розыск
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