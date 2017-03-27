У Евгения Ройзмана обнаружился старый долг по налогам

Информация о возбуждении исполнительного производства в отношении главы Екатеринбурга появилась на сайте судебных приставов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

На сайте свердловского Управления Федеральной службы судебных приставов появилась информация об исполнительном производстве в отношении главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. У него неожиданно обнаружился непогашенный долг по налогам.



По данным УФССП по Свердловской области, задолженность появилась еще в октябре 2015 года, когда было вынесено соответствующее решение суда. А вот исполнительное производство начали почему-то лишь 20 января 2017 года. Однако оперативно объяснить, почему производство начали спустя год и три месяца, в пресс-службе ведомства не смогли.

Фото: r66.fssprus.ru

Как пояснили в пресс-службе Ройзмана, этот долг стал для него настоящей неожиданностью.

– У него не было информации, что у него есть какие-то задолженности по налогам, – ответила НАШЕЙ пресс-секретарь главы города Виктория Мкртчян. – Так как из налоговой никаких уведомлений по этому поводу не приходило, как собственно и от судебных органов, которые приняли решение о взыскании этого долга, и от судебных приставов, начавших исполнительное производство. Информация обнаружилась совершенно неожиданно. Это какая-то недоимка менее 100 рублей по неким имущественным налогам. Но по каким именно, до сих пор непонятно. То ли что-то она была начислена неправильно, то ли действительно что-то оставалось недоплаченным. Однако в тот же день, как она обнаружилась, Евгений Вадимович погасил эту задолженность. Но поскольку информация на сайте судебных приставов обновляется раз в две недели, она висит там до сих пор.