В Березовском мужчина убил знакомого «на слабо»

По одной из версий, погибший сам спровоцировал своего убийцу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

По сообщению УМВД по Свердловской области, Березовским городским судом вынесен приговор в отношении 43-летнего местного жителя, который в ноябре прошлого года убил своего дальнего родственника. Информация размещена на официальном сайте ведомства накануне, 27 марта.

«Сидели, выпивали»

Как следует из сообщения, в ноябре 2016 года неработающий житель Березовского распивал спиртное со своим малознакомым товарищем, которого встретил во время прогулки по городу. По словам подруги погибшего, ставшей очевидицей преступления, гость к ним пришел уже изрядно пьяным. Во время застолья мужчины не ссорились, разговаривали, вспоминали какие-то события из прошлого. Неожиданно визитер схватил со стола кухонный нож и нанес хозяину дома два удара в грудь.

Женщина вызвала полицию, которая задержала злоумышленника.



«Погибший сам спровоцировал нападение»

По время допроса задержанный сообщил, что во время праздника они с погибшим вспоминали прошлое.

- Потерпевший, по сути, сам спровоцировал трагедию, усомнившись в способности гостя привести угрозу убийством в исполнение и заявив: «Да тебе слабо!». После этих слов он тут же получил два ранения в сердце, от которых скончался на месте, - цитирует пресс-служба ведомства выводы следствия.