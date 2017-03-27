В Березовском мужчина убил знакомого «на слабо»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
По сообщению УМВД по Свердловской области, Березовским городским судом вынесен приговор в отношении 43-летнего местного жителя, который в ноябре прошлого года убил своего дальнего родственника. Информация размещена на официальном сайте ведомства накануне, 27 марта.
«Сидели, выпивали»
Как следует из сообщения, в ноябре 2016 года неработающий житель Березовского распивал спиртное со своим малознакомым товарищем, которого встретил во время прогулки по городу. По словам подруги погибшего, ставшей очевидицей преступления, гость к ним пришел уже изрядно пьяным. Во время застолья мужчины не ссорились, разговаривали, вспоминали какие-то события из прошлого. Неожиданно визитер схватил со стола кухонный нож и нанес хозяину дома два удара в грудь.
Женщина вызвала полицию, которая задержала злоумышленника.
«Погибший сам спровоцировал нападение»
По время допроса задержанный сообщил, что во время праздника они с погибшим вспоминали прошлое.
- Потерпевший, по сути, сам спровоцировал трагедию, усомнившись в способности гостя привести угрозу убийством в исполнение и заявив: «Да тебе слабо!». После этих слов он тут же получил два ранения в сердце, от которых скончался на месте, - цитирует пресс-служба ведомства выводы следствия.
- Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство, и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также в полном объеме удовлетворил иск брата погибшего в сумме 112 655 рублей.