В Екатеринбурге мать с дочкой 7 часов сидели в автомобиле, чтобы его не увез эвакуатор

Женщина вовсе не мучилась – она спала пьяным сном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Екатеринбурге женщина с маленьким ребенком отказалась выходить из машины, которую увозили на эвакуаторе, сообщили в полиции сегодня, 28 марта. Инцидент произошел 26 марта в Екатеринбурге на улице Агрономической (Вторчермет).

Женщина уснула в салоне

По словам правоохранительных служб, сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя и собирались отправить автомобиль на штраф-стоянку. Однако супруга водителя села за руль, пристегнулась ремнями безопасности и закрылась в машине вместе с малолетней дочкой. По словам силовиков, женщина также была пьяна.

Сидела в машине 7 часов

Нетрезвая женщина уснула на семь часов в салоне автомобиля вместе со своей дочкой, которая все это время находилась на заднем сиденье.

Ситуация разрешилась спустя семь часов, когда пассажирка пришла в себя. Какое наказание может грозить женщине за такое поведение, не сообщается.

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