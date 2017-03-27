В Екатеринбурге на станции метро скончался пассажир

Мужчине резко стало плохо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Екатеринбурге вечером 27 марта на станции метро Динамо скончался пожилой мужчина.

Как сообщают очевидцы, мужчине 40-50 лет неожиданно стало плохо около восьми часов вечера на лестнице, ведущей к выходу в город. Прохожие вместе с полицейскими вызвали скорую помощь, прибывшие врачи попытались реанимировать пассажира, но, к сожалению, не смогли ему помочь.

По предварительным данным, мужчина погиб из-за сердечного приступа. В полиции сообщили, что пассажир 1964 года пожаловался на сильные боли в сердце. Точную причину смерти установит экспертиза.