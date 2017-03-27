В Екатеринбурге на станции метро скончался пассажир

Мужчине резко стало плохо.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В Екатеринбурге вечером 27 марта на станции метро Динамо скончался пожилой мужчина.
Как сообщают очевидцы, мужчине 40-50 лет неожиданно стало плохо около восьми часов вечера на лестнице, ведущей к выходу в город. Прохожие вместе с полицейскими вызвали скорую помощь, прибывшие врачи попытались реанимировать пассажира, но, к сожалению, не смогли ему помочь.
По предварительным данным, мужчина погиб из-за сердечного приступа. В полиции сообщили, что пассажир 1964 года пожаловался на сильные боли в сердце. Точную причину смерти установит экспертиза.
- В конце 2016 года на перекрестке улиц Бажова и Куйбышева в Екатеринбурге из-за проблем со здоровьем скончался пешеход. Мужчина упал посреди проезжей части, когда переходил дорогу по пешеходному переходу.
- Летом 2016 года в центре Екатеринбурга умер прохожий. Пожилой мужчина скончался из-за сердечного приступа на улице около станции метро «Площадь 1905 года».