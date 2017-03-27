В Екатеринбурге определили график репетиций Парада Победы

И график перекрытий дорог для всех видов транспорта в связи с репетициями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Власти Екатеринбурга определили график репетиций Парада Победы , сообщили в городской администрации 27 марта.

В Екатеринбурге назначили даты репетиций Парада Победы

Первая тренировка механизированной колонны пройдет на улице Новосибирской 29 марта с 9.00 утра до 13.00 часов. Другие репетиции запланированы на 5, 12, 19 и 26 апреля в это же время, первые пешие прогоны на площади 1905 года пройдут 21 и 22 апреля и 25 и 26 апреля с 22.00 часов до часу ночи.

Совместные тренировки техники и пеших колонн состоятся на площади 1905 года в ночь на 29 апреля и в ночь на 3 мая с 22.00 часов до 1.00. Генеральная репетиция пройдет в ночь на 6 мая в то же время.

В связи с репетициями дороги будут перекрывать регулярно

29 марта, 5, 12, 19, 25 апреля (с 9.00 часов до 13.00): улица Новосибирская, участок от Палисадной до Окружной, улица Зенитчиков, участок от Палисадной до Братской, улица Патриса Лумумбы, участок от Братской до Военной, улица Эскадронная, участок от Окраинной до Новосибирской 2-й.

21 апреля, 25 апреля, 28 апреля, 2 мая, 5 мая (с 20.00 часов до 4.00 утра): проспект Ленина, участок от Луначарского до Репина, улица Репина, участок от проспекта Ленина до Малышева, улица 8 Марта, участок от Малышева до Бориса Ельцина, улица Бориса Ельина, участок от 8 Марта до Челюскинцев.

Автоинспекторы будут перекрывать движение всех видов транспорта во время прохождения колонны с 19.00 часов 21, 25, 28 апреля, 2 и 5 мая, с 6.00 часов 6 мая по улице Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской 2-й; по улице Новосибирской 2-й, от Санаторной до Палисадной; по улице Зенитчиков, от Палисадной до Братской; по улице Патриса Лумумбы, от Братской до Московской; по улице Московской, от Патриса Лумумбы до Щорса; по улице Шаумяна, от Щорса до Белореченской; по улице Белореченской, от Шаумяна до Посадской; по улице Посадкой, от Белореченской до Репина; по улице Репина, от Посадской до проспекта Ленина.