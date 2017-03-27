Дайте нам Шойгу: в Екатеринбурге прошел протестный митинг водителей и кондукторов общественного транспорта

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
Сотрудники муниципальных транспортных предприятий 28 марта 2017 года провели в Екатеринбурге акцию протеста из-за кризисной ситуации в отрасли. Подробности об акции сообщил в соцсети депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
Депутатов не пустили
Протестный митинг прошел в обеденный перерыв на площади Обороны. По словам депутата, ни чиновники, ни политики на митинг не пришли.
Недовольство водителей и кондукторов из ТТУ и МОАП было вызвано задержкой зарплаты, а также небольшим размером оклада и сокращением рабочих мест.
— Правда, организаторы из транспортного профсоюза вовсе не были рады гостям. Я трижды спрашивал ведущую насчет своего выступления, а она предпочла меня игнорировать. Словно в помощи депутатов профсоюз не нуждается... Даже по всем речам чувствовалось, что митингующим запрещено сильно критиковать те же городские власти, ответственные за бедственное существование ЕТТУ и МОАП, — написал Альшевских.
Собянина — в мэры
Точное количество протестующих к настоящему времени не озвучивалось. Судя по фото, речь может идти о двух сотнях человек.
Хотя, как отмечает Альшевских, профсоюз избегал политических заявлений, некоторые из выступавших позволили себе отступить от правил.
С трибуны предлагалось обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой поставить во главе области главу Минобороны России Сергея Шойгу. Руководить городом предложили нынешнему мэру Москвы Сергею Собянину.
Ранее в Администрации Екатеринбурга и в трамвайно-троллейбусном управлении (ЕМУП ТТУ) отрицали, что транспортники переживают кризис, а сотрудникам не платят зарплату и уменьшили ее размер.
В день проведения митинга на сайте Горадминистрации появились высказывания руководства транспортных предприятий, которые отвергают претензии профсоюза.
— На сегодняшний день Трамвайно-троллейбусное управление не имеет долгов перед работниками по заработной плате, деньги выплачиваются без задержек. Причем я не помню задержек зарплаты с момента начала работы — с 1981 года, — заявил заместитель генерального директора ТТУ Александр Серебренников.
- В ТТУ Екатеринбурга работают почти 5 тысяч человек. Напомним, что у предприятий неоднократно возникали хозяйственные конфликты с поставщиками электроэнергии и теплоснабжения. В феврале энергетики обещали обесточить подстанции ЕМУП ТТУ, но после переговоров долг более 4,5 миллионов рублей был выплачен в полном объеме.
- Претензии были по долгам и от поставщиков тепла. Сумма недоимки составляет 8 миллионов 978 тысяч рублей. Уже сейчас энергетики ограничили теплоснабжение, а в случае неуплаты обещают полностью отключить от тепла здания трамвайно-троллейбусного управления.