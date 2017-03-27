В Екатеринбурге снесли киоск с выпечкой и напитками, которыми торговали без нужных документов

16+ Фото: УФССП по Свердловской области

Незаконную закусочную сравняли с землей в Мичуринском. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017 Пресс-служба УФФСП по Свердловской области сообщает сегодня, 28 марта, что в поселке Мичуринский снесли закусочную, в которой продавалась выпечка и напитки без надлежаще оформленных документов. Выпечка собственного производства Как сообщается, хозяин киоска - бывший житель южной республики СССР, выдавал свою пристройку за капитальное здание. Предписание о добровольном сносе строения хозяин проигнорировал. Известно, что «пекарня» располагалась рядом с домом по адресу Ручейная, 36. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: