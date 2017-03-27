В Екатеринбурге снесли киоск с выпечкой и напитками, которыми торговали без нужных документов

Незаконную закусочную сравняли с землей в Мичуринском.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
Пресс-служба УФФСП по Свердловской области сообщает сегодня, 28 марта, что в поселке Мичуринский снесли закусочную, в которой продавалась выпечка и напитки без надлежаще оформленных документов.
Выпечка собственного производства
Как сообщается, хозяин киоска - бывший житель южной республики СССР, выдавал свою пристройку за капитальное здание. Предписание о добровольном сносе строения хозяин проигнорировал.
Известно, что «пекарня» располагалась рядом с домом по адресу Ручейная, 36.
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