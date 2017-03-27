В Екатеринбурге суд вынес приговор банде налетчиков на банкоматы

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Преступники отправятся в колонию строгого режима. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017 В Екатеринбурге Ленинский районный суд вынес приговор членам банды, которая грабила банкоматы, сообщили в областной прокуратуре 28 марта. Не раз судимые в прошлом Антон Варывдин и Константин Курсакин 1 августа 2016 года во втором часу ночи подорвали банкомат на улице Бардина, который был вмонтирован в стену жилого дома. Цели, впрочем, грабители не достигли - мощность взрыва, устроенного ими, была недостаточной для разрушения корпуса банкомата, в котором находилось более 3,6 миллиона рублей Спустя два месяца, 9 октября, Варывдин и Курсакин пришли к дому № 7 на улице Новгородцевой в половине второго ночи. Они взломали двери магазина, расположенного в этом доме, и похитили из помещения платежный терминал, который принадлежал владельцу магазина. На той же улице грабители сломали корпус терминала и похитили 31 тысячу рублей. Суд признал налетчиков виновными в краже и покушении на кражу и приговорил Варывдина к пяти годам тюрьмы, Курсакина - к пяти годам и четырем месяцам. Оба отправятся в колонию строгого режима.

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, 28.03.2017, 08:36

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 28.03.2017, 08:36Тэги: Суд Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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