В Екатеринбурге суд вынес приговор банде налетчиков на банкоматы

Преступники отправятся в колонию строгого режима.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В Екатеринбурге Ленинский районный суд вынес приговор членам банды, которая грабила банкоматы, сообщили в областной прокуратуре 28 марта.
Не раз судимые в прошлом Антон Варывдин и Константин Курсакин 1 августа 2016 года во втором часу ночи подорвали банкомат на улице Бардина, который был вмонтирован в стену жилого дома. Цели, впрочем, грабители не достигли - мощность взрыва, устроенного ими, была недостаточной для разрушения корпуса банкомата, в котором находилось более 3,6 миллиона рублей.
Спустя два месяца, 9 октября, Варывдин и Курсакин пришли к дому № 7 на улице Новгородцевой в половине второго ночи. Они взломали двери магазина, расположенного в этом доме, и похитили из помещения платежный терминал, который принадлежал владельцу магазина. На той же улице грабители сломали корпус терминала и похитили 31 тысячу рублей.
- Суд признал налетчиков виновными в краже и покушении на кражу и приговорил Варывдина к пяти годам тюрьмы, Курсакина - к пяти годам и четырем месяцам. Оба отправятся в колонию строгого режима.