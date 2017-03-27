В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел «Мерседес»

Дым просочился в подъезды жилого дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Екатеринбурге поздно вечером 27 марта в подземном паркинге на улице Вильгельма де Геннина сгорел «Мерседес ML», сообщают «Ночные новости».

Охранники паркинга попытались потушить иномарку до приезда пожарных, однако из-за сильного задымления не смогли этого сделать и самостоятельно эвакуировались. Едкий дым быстро просочился с подъезды жилого дома, с которым паркинг был соединен лифтами. Жильцы, почувствовав запах гари, вышли на улицу, некоторые владельцы автомобилей попытались пройти на стоянку, но охрана никого на паркинг не пускала.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. На место ЧП прибыли четыре спецмашины и 16 спасателей, а также одна автолестница. Тушение пожара осложнилось тем, что внутреннее противопожарное водоснабжение оказалось нерабочим, поэтому спасателям пришлось протягивать магистральную линию на расстояние более 200 метров. Кроме этого, пожарным мешала сложная планировка паркинга и сильное задымление.

- 27 марта в 22.00 в отдел полиции № 8 поступило сообщение о возгорании автомобиля Мерседес на подземном паркинге в доме № 43а по улице Вильгельма де Генина. На место выезжала следственно-оперативная группа. Были организованы необходимые мероприятия по установлению причин и очевидцев инцидента. Материалы направлены в пожарную часть для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято соответсвующее решение, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.