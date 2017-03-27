В Екатеринбурге задержан мужчина, который продал «Тойоту» своего знакомого

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В Екатеринбурге изобличен 29-летний неработающий и ранее не судимый уроженец Краснотурьинска, который продал чужую машину, сообщает УМВД по Екатеринбургу сегодня, 28 марта.
Продал чужую Toyota Camry
О мошенничестве полицейским сообщил потерпевший. По его словам, малознакомый мужчина предложил ему машину Toyota Camry, а потом подписал договор купли-продажи авто от имени другого человека. Потерпевший передал лже-собственнику авто 350 тысяч рублей.
Задержанный сознался
Сообщается, что задержанный сознался в содеянном: настолько уличающие его улики были неопровержимы.
Полицейские проверяют гражданина к причастности к другим аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности. Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от действий данного гражданина, обращаться в отдел полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу по телефонам: (343)356-42-11 (дежурная часть) или 02.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Ведется тщательное расследование.
- До решения суда мужчина будет находиться под стражей.