В Екатеринбурге задержан мужчина, который продал «Тойоту» своего знакомого

Мошенник выдавал себя за собственника иномарки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Екатеринбурге изобличен 29-летний неработающий и ранее не судимый уроженец Краснотурьинска, который продал чужую машину, сообщает УМВД по Екатеринбургу сегодня, 28 марта.

Продал чужую Toyota Camry

О мошенничестве полицейским сообщил потерпевший. По его словам, малознакомый мужчина предложил ему машину Toyota Camry, а потом подписал договор купли-продажи авто от имени другого человека. Потерпевший передал лже-собственнику авто 350 тысяч рублей.

Задержанный сознался

Сообщается, что задержанный сознался в содеянном: настолько уличающие его улики были неопровержимы.

Полицейские проверяют гражданина к причастности к другим аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности. Сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от действий данного гражданина, обращаться в отдел полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу по телефонам: (343)356-42-11 (дежурная часть) или 02.