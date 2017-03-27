В Свердловской области мужчина погиб под колесами поезда

Очевидцы сообщили в полицию о трупе на рельсах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В Каменске-Уральском поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину, сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО 28 марта.
О трупе на рельсах на станции Каменск-Уральский очевидцы сообщили в Линейный отдел полиции в ночь на 28 марта. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что ночью 43-летний житель Богдановича находился рядом с железнодорожными путями и попал под поезд. По какому маршруту следовал состав, пока неизвестно.
Мужчина от полученных травм погиб на месте. Его тело отправлено на экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства гибели свердловчанина.
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