В Свердловской области мужчина погиб под колесами поезда

Очевидцы сообщили в полицию о трупе на рельсах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Каменске-Уральском поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину, сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО 28 марта.

О трупе на рельсах на станции Каменск-Уральский очевидцы сообщили в Линейный отдел полиции в ночь на 28 марта. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что ночью 43-летний житель Богдановича находился рядом с железнодорожными путями и попал под поезд. По какому маршруту следовал состав, пока неизвестно.

Мужчина от полученных травм погиб на месте. Его тело отправлено на экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства гибели свердловчанина.