Свердловчане стали очевидцами редкого явления

Астрофотографу Илье Янковскому удалось запечатлеть полярное сияние над Ирбитом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
В Свердловской области фотограф Илья Янковский запечатлел редкое для Урала явление - полярное сияние. Видео появилось на YouTube 27 марта.
Полярное сияние смогли наблюдать жители Ирбитского района в ночь на вторник, 28 марта. Сам фотограф отмечает, что в Свердловской области давно не было подобных явлений.
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, полярное сияние - результат проникновения в земную атмфосферу потока заряженных от Солнца частиц. В результате происходит взаимодействие ионизированного водорода и атмосферы нашей планеты, и земляне могут наблюдать красивое сияние в небе.
Фото: vk.com/eklat_ekb
- Увидеть сияние на Урале - удача, такое явление можно застать в регионе лишь два-три раза в год.
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