«Взял ружье и застрелил прямо в машине»: житель Заречного без жалости расправился со своим недругом

Суд вынес приговор безжалостному убийце.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Девять лет колонии строгого режима получил житель Заречного за убийство своего знакомого, с которым у него сложились личные неприязненные отношения, сообщает СУ СК Свердловской области сегодня, 28 марта.

Убил своего знакомого из охотничьего ружья

Как сообщает следствие, в ноябре 2016 года обвиняемый, 43-летний мужчина, убил своего 32-летнего знакомого. Отмечается, что во время совершения преступления обвиняемый находился в своем автомобиле на автотрассе «Екатеринбург-Тюмень». Потерпевший скончался на месте. Тело погибшего подсудимый отвез и спрятал в лесу.

Искали родственники

О пропаже убитого заявили в полицию его родственники. Сотрудники МВД вышли на след преступника и установили место нахождения трупа. Состоялся суд, который приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.