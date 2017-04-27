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Разваливается на глазах: здание детской филармонии в Екатеринбурге признали непригодным для эксплуатации

Разваливается на глазах: здание детской филармонии в Екатеринбурге признали непригодным для эксплуатации
16+
Фото: mugiso.midural.ru
Претензии за износ дома предъявили к подопечным свердловского Минкультуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

МУГИСО признало непригодным для эксплуатации памятник архитектуры, в котором располагается детская филармония, сообщается 28 апреля 2017 года на сайте ведомства.

Речь идет о так называемом «Доме купцов Яковлевых — А.Е. Борчанинова», который находится по адресу ул. 8 Марта, 18, литер А. На днях представители МУГИСО провели там внеплановую проверку, по итогам проверки выяснилось, что памятник чуть ли не разваливается на глазах.

— Повреждение кровельного материала, отсутствие организации водостока приводит к разрушению фасада здания. Возможны случаи обрушения элементов лепнины фасада на тротуар, что создает опасность для жизни и здоровья людей. Внутренние помещения объекта культурного наследия также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходима замена деревянных несущих конструкций, существующие напольные деревянные покрытия находятся в состоянии, непригодном для ремонта, отмечены многочисленные разрушения стен, пола, потолка, вызванные протечками в перекрытиях, — заключили в МУГИСО.

  • После проверки детскую филармонию обязали провести срочный ремонт здания.
  • Сама детская филармония подведомственна Министерству культуры Свердловской области.
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Сергей Беляев, 28.04.2017, 17:36
Тэги: Дети, Культура
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