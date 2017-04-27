Из екатеринбургского ТРЦ «Радуга Парк» эвакуировали всех посетителей

Позже в полиции сообщили, что людей попросили выйти на улицу из-за бесхозного пакета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

О том, что из торгово-развлекательного центра «Радуга Парк», что находится в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга, срочно эвакуируют посетителей, сообщил один из местных жителей.

– Из «Радуги Парк» эвакуируют всех посетителей, – сообщил он около 12:30, выложив в соцсети фото с места, на которых видно толпу людей, стоящую возле ТРЦ.

Фото: Андрей Андреев / facebook.com

В ГУ МВД по Свердловской области факт эвакуации пока не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что прокомментируют ситуацию по итогам начавшейся проверки чуть позже.

Спустя час в полиции объяснили, что причиной эвакуации как обычно стал бесхозный предмет.

– Людей эвакуировали из-за бесхозного пакета, который не представлял опасности ни для кого и ни для чего, – прокомментировал начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции добавили, чтобы люди были внимательнее к своим вещам и не забывали их в общественных местах, что порой приносит неудобства большому количеству человек.

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